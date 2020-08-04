Cristiano Ronaldo'nun hayali Paris!

Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes, 22 Ekim 2019'da Juventus'tan ayrılmak istediğini İtalyan kulübünün liderlerine anlattı. Mendes, Ronaldo'nun hayali olan Paris Saint-Germain'e transferi için çalışmalara başlamıştı ancak araya koronavirüs pandemisi girdi ve transfer gerçekleşmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Cristiano Ronaldo'nun hayali Paris!
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04 Ağustos 2020 18:52
Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs pandemisi olmasa bu yaz Paris Saint-Germain'e transfer olacağı ortaya çıktı.

France Football'da yer alan habere göre; 22 Ekim 2019'da Torino'da bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıda Juventus'un liderleri Andrea Agnelli, Pavel Nedved ile birlikte Gigi Buffon da yer aldı. Cristiano Ronaldo ise bu toplantıya menajeri Jorge Mendes ile birlikte katıldı. Juventus, Lokomotiv Moskova'yı henüz 2-1 mağlup etmişti. Cristiano Ronaldo, toplantıda mutsuzluğunu dile getirdi ve ayrılmak istediğini söyledi. Ronaldo, baştan aşağı siyah elbiseler giymişti. Mutsuzluğu yüzünden okunuyordu.

Ronaldo, başka bir takıma gitmek istediğini dile getirdi. Juventuslu liderler, Ronaldo'yu dikkatlice dinlediler ve cevap vermek yerine düşünmeyi tercih ettiler.

HAYALİ PARIS, NEYMAR, MBAPPE

O gecenin ilerleyen saatlerinde Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, özel uçağıyla Paris'e gitti. Ronaldo'nun hayali Paris'te yaşamak ve Neymar - Mbappe ikilisiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'ne uzanmaktı. Neymar, çok yakın arkadaşıydı. Mbappe ise gerçekten çok takdir ettiği bir yetenek...

O GECE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ

Mendes, bu hayali gerçekleştirmek için Paris'e gitti. Paris Saint-Germain kulübünün başkanı Nasser El Khalaifi ile görüşmek istiyordu. İstenen görüşme, o gece gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi, o gece Mendes ve El Khelaifi bir sözleşmenin altına imza atarak Ronaldo'nun hayalini gerçek kılabilirdi. Zaman değişti ve araya koronavirüs pandemisi girdi. Koronavirüsten önce gerçekleşmesi neredeyse mümkün olan bu transfer, pandemiden sonra neredeyse imkansız hale geldi.



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