Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Portekiz, Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Portekiz'e galibiyeti getiren goller 7. dakikada Diogo Dalot'dan ve 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Cristiano Ronaldo, futbol tarihinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.



Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı ayrıca 209 milli maçta attığı 131 golle de yine zirvede. Ezeli rakibi Lionel Messi bu listede de Ronaldo'nun arkasında ikinci sırada bulunuyor.



GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ



Attığı gole çok sevinen ve gözyaşlarını tutamayan yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: ''Duygusal bir andı. Çünkü bu bir dönüm noktası. Başka bir dönüm noktası gibi görünüyor, ama sadece ben biliyorum ve çevremdeki insanlar, her gün çalışmanın, fiziksel ve psikolojik olarak formda olmanın, 900 gol atmanın ne kadar zor olduğunu. Kariyerimde eşsiz bir dönüm noktası.''



YENİ HEDEFİ 1000 GOL



Manchester United'dan takım arkadaşı Rio Ferdinand'ı YouTube kanalında konuk eden Ronaldo yeni hedefini şöyle ifade etmişti: "1000 gole ulaşmak istiyorum. 41 yaş civarında bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Eğer herhangi bir sakatlığım yoksa, bu benim için en önemli şey, bunu istiyorum. Benim için futbolda sahip olabileceğim en iyi not, ilk olarak 900 gole ulaşmak. Bundan sonra, benim zorluğum 1.000 gole ulaşmak.''



''HER GOLÜMÜN VİDEOSU VAR''



Kameraların o kadar yaygın olmadığı dönemlerde oynayan Pele ve Alfredo Di Stefano gibi efsanelerle ilgili olarak da konuşan Portekizli futbolcu Ronaldo, "Attığım tüm gollerin videosu var" ifadelerini kullandı.



''DAHA ÇOK HAYALİM VAR''



Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Ronaldo, "Bunu hayal ettim ve daha çok hayalim var. Hepinize teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.



DÜNYA BASININDA MANŞETLERDE



ESPN: Ronaldo 900 gol atan ilk insan.



Marca: Ronaldo yine tarihe geçti.



AS: Cristiano tarihi.



Daily Mail: Ronaldo 900 gol atan tarihteki ilk oyuncu.



Record: İnanılmazsın Ronaldo.



La Gazzetta dello Sport: Ronaldo yaşı ilerlemesine rağmen rekorlar kırmaya devam ediyor.



REAL MADRİD: ''SENİNLE GURUR DUYUYORUZ''



Ronaldo, Santiago Bernabeu'ya 2018'de veda etse de eski kulübü yıldız oyuncuyu unutmadı ve sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: ''Bir başka tarihi başarı daha: Real Madrid ve dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden birinin profesyonel kariyerinde 900. golü. Tebrikler, sevgili Cristiano! Real Madrid ve kulübün taraftarları her zaman seninle gurur duyuyor.''



KARİYERİNDE 35 KUPASI VAR



Cristiano Ronaldo; Real Madrid, Manchester United, Juventus, Sporting Lizbon, Al-Nassr'ın yanı sıra Portekiz Milli Takımı formasıyla kariyeri boyunca toplam 35 kupa kazandı.



Ronaldo, Real Madrid formasıyla 16 kupa kaldırdı. 2009-2018 yıllarında İspanyol devi ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'er FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, 2'şer La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.



Portekiz Milli Takımı'nda 2016 yılında Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşarken, 2019 yılında ise UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaştı.



Ronaldo, Manchester United formasıyla, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İngiltere şampiyonluğu, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 2'şer İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) kazandı.



Portekizli golcü, Juventus formasıyla, 2'şer İtalya şampiyonluğu ve İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası zaferi yaşadı.



Sporting Lizbon'da görev yaptığı dönemde 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.



Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da Arap Kulüpler Şampiyonlar Kupası'nı elde etti.



RONALDO'NUN BAZI REKORLARI



Portekizli efsane 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü (14) ismi.



Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da elinde tutuyor. (17 gol)



Cristiano Ronaldo şu ana kadar attığı 140 golle Şampiyonlar Ligi'nin en golcü futbolcusu konumunda.



Şampiyonlar Ligi'nde 3 finalde gol atan tek futbolcu olan Ronaldo, 5 kezle 'Devler Ligi'ni en çok kazanan oyuncular arasında.



Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihinde 7 defa ile en fazla gol kralı olan oyuncu olarak da zirvede.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU