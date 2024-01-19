Cristian Manea'dan Trabzonspor'a ret!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un teklif götürdüğü Cristian Manea, bordo-mavili takıma gelmeyi kabul etmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Cristian Manea'dan Trabzonspor'a ret!
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19 Ocak 2024 11:37
Sağ bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un teklif götürdüğü Cristian Manea, kulübü Cluj'da kalmayı tercih etti.

Rumen basınından Digi Sport, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemediğini ileri sürdü.

Eylül ayında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Manea, bu sezon 7 maçta 1 asistle oynadı.

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