Cristian Manea'dan Trabzonspor'a ret!

Sağ bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un teklif götürdüğü Cristian Manea, kulübü Cluj'da kalmayı tercih etti.
Rumen basınından Digi Sport, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemediğini ileri sürdü.
Eylül ayında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Manea, bu sezon 7 maçta 1 asistle oynadı.
Rumen basınından Digi Sport, 26 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmek istemediğini ileri sürdü.
Eylül ayında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Manea, bu sezon 7 maçta 1 asistle oynadı.