San Antonio Spurs'ün tecrübeli guardı Chris Paul, NBA tarihindeki en çok asist yapan ikinci oyuncu olarak Jason Kidd'i geride bıraktı.



Geçtiğimiz gece New Orleans Pelicans'a karşı alınan 121-116'lık galibiyette kariyerinin 12 bin 92'nci asistini yapan Paul, Spurs'ün üç maçlık yenilgi serisini sonlandırmasına yardımcı olduğu maçta 6 sayı, 10 asist, 6 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.



Spurs maç sonrasında Paul'a kariyeri boyunca asist yaptığı tüm takım arkadaşlarının yer aldığı çerçeveli bir hatıra hediye etti.



CP3'nin kariyer asistlerinin çoğu Pelicans ve LA Clippers'ın bir üyesi olarak geldi ve her iki takımın da asist sıralamasında tüm zamanların lideri olmaya devam ediyor.



Beş sezon NBA'de asist kralı olmayı başarmış olan Paul, 20. yılında ligin en verimli oyun kurucularından biri olmaya devam ediyor. 12 kez All-Star seçilen CP3, bu sezon maç başına 8,5 asistle ligde altıncı sırada yer alıyor.



NBA tarihinin en çok asist yapan ilk beş oyuncusu ise şu şekilde:



1. John Stockton - 15806

2. Chris Paul - 12099

3. Jason Kidd - 12091

4. LeBron James - 11219

5. Steve Nash - 10335



