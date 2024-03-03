Trednyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatçı Çorum ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Çorum, 81. dakikada Thomas Verheydt ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor 40, Çorum ise 39 puana yükseldi. Her iki takım da playoff potasının içinde kaldı.



Bandırmaspor, gelecek hafta 2 puan üstündeki Bodrumspor'u ağırlayacak. Çorum FK ise lider Eyüpspor'a konuk olacak.





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