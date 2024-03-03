Çorum ve Bandırmaspor puanları paylaştı

1. Lig'de playoff potası içerisinde yer alan Çorum ile Bandırmaspor'un mücadelesi golsüz sona erdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Çorum ve Bandırmaspor puanları paylaştı
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03 Mart 2024 21:01
Trednyol 1. Lig'in 25. haftasında Ahlatçı Çorum ile Teksüt Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Çorum Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Çorum, 81. dakikada Thomas Verheydt ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 40, Çorum ise 39 puana yükseldi. Her iki takım da playoff potasının içinde kaldı.

Bandırmaspor, gelecek hafta 2 puan üstündeki Bodrumspor'u ağırlayacak. Çorum FK ise lider Eyüpspor'a konuk olacak.

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