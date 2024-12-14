Çorum FK'de Amed maçı öncesi 3 kritik eksik!

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said, Avounou ve Loick Landre, bu maçta forma giyemeyecek.
Çorum FK'nin ligde 23, Amed Sportif Faaliyetler'in ise 21 puanı bulunuyor.
Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said, Avounou ve Loick Landre, bu maçta forma giyemeyecek.
Çorum FK'nin ligde 23, Amed Sportif Faaliyetler'in ise 21 puanı bulunuyor.