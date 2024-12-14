Çorum FK'de Amed maçı öncesi 3 kritik eksik!

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de pazar günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek

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Çorum FK'de Amed maçı öncesi 3 kritik eksik!
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14 Aralık 2024 16:23
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında pazar günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said, Avounou ve Loick Landre, bu maçta forma giyemeyecek.

Çorum FK'nin ligde 23, Amed Sportif Faaliyetler'in ise 21 puanı bulunuyor.

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