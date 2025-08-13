13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-027'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-043'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-244'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-044'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-044'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-029'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-381'

Çoruhlu FK'de yeniden Engin Dursun!

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında görev alan teknik direktör Engin Dursun'u yeniden takımın başına geçirdi.

calendar 13 Ağustos 2025 12:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Çoruhlu FK'de yeniden Engin Dursun!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2025-2026 sezonuna hazırlanan İzmir Çoruhlu FK, geçen sezon ilk yarıda takımı çalıştıran teknik direktör Engin Dursun'u yuvaya döndürdü.

Geçen sezon ilk 6 maçta Çoruhlu FK'nın dümeninde yer alan 37 yaşındaki Dursun, ardından sezonun ikinci yarısında 2'nci Lig'de eski kulübü Bucaspor 1928'i çalıştırmıştı. Çoruhlu FK ise sezonu Levent Eriş yönetiminde tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, yeni sezon için Teknik Direktör olarak Engin Dursun ile anlaşmaya varmıştır. Hırsı, özgüveni ve güçlü liderlik karakteri ile tanınan hocamız geçtiğimiz sezonu Bucaspor'da tamamlamış, aynı sezonun ilk devresinde Çoruhlu FK'da başarılı şekilde bı dönem görev yapmiş ve camiamızı yakından tanıyan bir isimdir. Bu birliktelik, yeni sezonda hedeflerimize giden yolda büyük bir adım olacaktır. Hoş geldin Engin Hoca, yeniden turuncu-siyah saflarda görmekten mutluluk duyuyoruz!"


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.