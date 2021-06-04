Cornelius'un menajeri çark etti!

Trabzonspor'un önerdiği parayı az bulan Danimarkalı golcü ve menajeri, görüşme yaptığı Alaves ve Kopenhag'dan beklediğini bulamadı. Bordo-mavili kurmayları yeniden arayan Andreas Cornelius'un menajerinin, "Şartları bir kez daha değerlendirelim" dediği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Cornelius'un menajeri çark etti!
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04 Haziran 2021 14:46
Andreas Evald Cornelius
Andreas Evald Cornelius
Parma
Trabzonspor'da kapandı denilen Andreas Cornelius transferi yeniden açıldı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bordo-mavili yönetimin önerdiği imza paralarıyla birlikte 2.5 milyon euroyu az bulan Danimarkalı golcü ve menajeri bir süredir İspanyol ekibi Alaves ve Kopenhag ile görüşüyordu. Ancak bu görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı. Her iki kulübün de Trabzonspor'un önerdiği paranın altında bir rakam verdikleri ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Cornelius'un menajerinin bordo-mavili kurmayları aradığı ve "Şartları bir kez daha değerlendirelim" dediği öğrenildi.

28 yaşında olan Cornelius için Trabzonspor kulübü Parma ile anlaşma sağlamıştı

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