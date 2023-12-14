Cornelius'tan teklif yanıtı!

Kopenhag'da top koşturan Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius, Galatasaray'ı yendikleri maçın ardından Milliyet'in sorularını yanıtladı. Deneyimli golcü, Türk takımlarının Avrupa'ya çıktıklarında rakiplerine boş alanlar verirken zaman zaman disiplinden koptuklarına vurgu yaptı.
Danimarkalı ünlü golcü, ''Avrupa kupalarında maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Fakat Türk takımları genel olarak disiplinsiz oyun anlayışıyla taktik olarak çok fazla boş alan bırakıyorlar. Futbolcular, Avrupa maçlarında yeterince disiplinli değiller'' dedi.
''HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL''
Galatasaray ve Manchester United'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Cornelius, ''Yeni hedefimiz çeyrek final oynamak'' diye konuştu.
''TÜRKİYE'DEN TEKLİF?''
Tecrübeli oyuncu, ''Türkiye'den teklif alırsan geri dönmeyi düşünür müsün'' sorumuza ise ''Futbol dünyası o kadar hızlı dönüyor ki bunu inkar edemem. Teklif olması durumunda birçok faktör rol oynuyor'' yanıtını verdi.
Danimarkalı ünlü golcü, ''Avrupa kupalarında maçlar yüksek tempoda oynanıyor. Fakat Türk takımları genel olarak disiplinsiz oyun anlayışıyla taktik olarak çok fazla boş alan bırakıyorlar. Futbolcular, Avrupa maçlarında yeterince disiplinli değiller'' dedi.
''HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL''
Galatasaray ve Manchester United'ı geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Cornelius, ''Yeni hedefimiz çeyrek final oynamak'' diye konuştu.
''TÜRKİYE'DEN TEKLİF?''
Tecrübeli oyuncu, ''Türkiye'den teklif alırsan geri dönmeyi düşünür müsün'' sorumuza ise ''Futbol dünyası o kadar hızlı dönüyor ki bunu inkar edemem. Teklif olması durumunda birçok faktör rol oynuyor'' yanıtını verdi.
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