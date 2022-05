Cornelius'tan Beşiktaş itirafı, Şampiyonlar Ligi iddiası

Trabzonspor'un Danimarkalı golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ligin 12. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendikleri karşılaşmada attığı son dakikada golünün sezonun şeklini, gidişatını değiştirdiğini söyledi.



Cornelius, AA muhabirine yaptı açıklamada, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasında yaşananları anlattı. Her şeyin sezon başında başladığını ifade eden Cornelius, "Maç toplantılarımızda hedeflerimizden, şampiyonluktan bahsediyorduk. Sonuçlara bakacak olursak Beşiktaş deplasmanında son dakikalarda gelen galibiyet golü, sezonun şeklini, gidişatını tanımladı diyebilirim. En unutamadığım gol de bu maçta attığım galibiyet golüydü." dedi.



Danimarkalı oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor karşısında şampiyonluğu ilan ettikleri maçtan sonraki kutlamalara ilişkin ise şunları söyledi:



"Bitmeyen bir parti gibi. O zamandan bu zamana kadar herkes bunu kutluyor. Trabzon'da yaşayan insanlar, herkes kutluyor. Hiç bitmeden süren sonsuz bir parti gibiydi. Daha önce hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Bugüne kadar gördüğüm her şeyin üstündeydi kutlamalar. 3 defa Danimarka'da şampiyonluk yaşadım ama buradaki kadar büyüğünü görmedim. Bu kutlamaları görünce şampiyonluğun ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyorsunuz. O açıdan eşsiz diyebilirim."



-"Gol krallığı için penaltı kullanabilirim"



Ligde 15 golle gol krallığında ön sıralarda yer alan Cornelius, "Şu an kimle aramızda ne kadar mesafe var bilmiyorum. Belki şansımı arttırmak için penaltı atabilirim. Daha evvel kullandım. Burada atacak çok fazla kişi var. Takım gol attığı sürece de kimin penaltı attığı önemli değil. Kaçırdığında bir başka oyuncu arkadaş atıyor. Sıra bana geldiğinde penaltı atmış olurum herhalde." şeklinde konuştu.



- Sörloth ile kıyaslanmasına yanıt



Cornelius, Norveçli golcü oyuncu Sörloth'un yokluğunu aratmadığı yönünde taraftarların yaptığı yorumlara ve kendisine gösterdikleri sevgiye ilişkin ise "Taraftarların böyle bir sevgisini, desteğini hiçbir yerde hissetmemiştim. İnanılmaz duygu. İyi performans göstermemizde, başarıyı elde etmemizdeki sebeplerden biri taraftardı. Herkesi destekliyorlar. Bu kupayı elde etmemizde başrol taraftarlarımızın desteğiydi." ifadesini kullandı.



- "Hocamız, iyi bir takım kurdu"



Teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili düşüncelerini açıklayan Danimarkalı oyuncu, şunları söyledi:



"Hocamız açısından bakacak olursak iyi bir takım kurdu. Bizim bakışımız, mantalitemiz diğer takımlardan daha farklı bireysellikten ziyade daha çok kolektif oynuyoruz. Bu yapı kupayı kazanmada faydalı oldu. Birçok şeyin üzerinden başarıyla geliyor. Antrenmanda, başka şeylerde de olsa bizi ne zaman zorlaması gerektiğini, ne zaman rahatlatıp dinlendirmesi gerektiğini biliyor. Bu bakımdan iyi bir hissiyatı, bakış açısı olduğu söyleyebilirim."



- "Beşiktaş maçındaki golümü unutamam"



Cornelius, en unutamadığı, etkili golüyle ilgili bir soru üzerine "Maçı kazanmamızı sağlayan Beşiktaş maçındaki goldü. Zor maçtı, son dakikalardı. Sezonun çok kritik sürecinden geçiyorduk. O açıdan çok önemliydi. Kovid sürecinden sonra dolu statta ilk maçtı. Beşiktaş'a karşı son dakikalarda attığım, maçı kazandıran gol en unutamadığım, etkili olan goldü." dedi.



Türkiye'de alışagelmişin dışında, bireysel tarz etrafına inşa edilmiş kolektif bir tarzda oynadıklarını ifade eden Cornelius, "Bu yapıya gol atan, asist yaparak katkı sağlayan var. Hepsinden öte savunmada çok katıyız. İyi hazırlanıyoruz taktiksel açıdan da. En önemlisi detaylara savunmada önem veriyoruz. Diğer takımlara bakacak olursak savunma hücum olarak bizim gibi oynamıyorlar. Daha bu kadar planlı yapıda değiller." diye konuştu.



- "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara çıkacak kalitedeyiz"



Cornelius, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon mücadele edeceklerine ilişkin ise şunları söyledi:



"İlk olarak amacımız zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılmaktı, bunu yaptık. Farklı senaryolar var, Rusya, Ukrayna takımlarının katılmasıyla ilgili. Güçlü, tecrübeli uluslararası seviyede oyuncularımız var. Bu oyunculara sahip olmak, bu oyunda yarışma da çok önemli. İlk hedefimiz gruplara kalmak. Bu hedefi yerine getirdikten sonra gruplardan çıkmayı hedefleyeceğiz. Bunu yapabilecek kaliteye de sahibiz. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Bunu yapacak, başaracak kapasiteye sahip olduğumuzu biliyorum."



- "Önümüzdeki sezon daha zor olacak"



Gelecek sezonla ilgili ise Cornelius, "Şampiyon olarak sezonu bitirdiğiniz için insanların odağı tekrar kazanmak olacaktır. Önümüzdeki sezon bu sezon kadar kolay olmayacaktır. Avrupa'da bu sezon oynamadık. Önümüzdeki sene ikisinde de oynayacağız. Bu yükü kaldırmamız gerekiyor." dedi.



Cornelius, futbolda birçok şeyi yaşadığını, birçok kulüpte oynadığını kaydederek, "Olduğum yerde, bunu yaşadığımdan dolayı mutluyum. Buraya gelmem kolay olmadı. Parma ile küme düştüm. Sonra geliyorsunuz Trabzonspor'da, Türkiye Ligi'ni kazanıyorsunuz. Futbolda işler ne yazık ki hızlı değişiyor. Benim için önemli olan anın tadını çıkarmak, bundan mutlu olmak. Şu anda paylaşabileceğim, çok büyük hedef ve hırsım olduğunu söyleyemem. Önemli olan anın tadını çıkarmak." ifadesini kullandı.





