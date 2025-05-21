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Conte'nin Napoli'de kalmak için 4 şartı!

Sezon başında Napoli'nin başına geçen Antonio Conte, yönetimden gelecek sezon takımda kalmak için 4 talepte bulundu. İşte detaylar...

calendar 21 Mayıs 2025 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 15:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Conte'nin Napoli'de kalmak için 4 şartı!
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Sezon başında İtalyan devi Napoli'nin başına geçen İtalyan teknik direktör Antonio Conte, gelecek sezon takımda kalmak şartıyla yönetimden 4 talepte bulunduğu öne sürüldü.

Şampiyonluğa 1 maç uzaklıkta olan başarılı teknik adam, gelecek sezon planlarına şimdiden başladı. İtalyan efsane, yönetime takımda kalması şartıyla 4 maddelik bir talep listesi sundu. İşte o talepler: 

200 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Gelecek sezon geniş bir rotasyon oluşturmak isteyen deneyimli teknik adam, bunun için yönetimden gelecek sezon transfere en az 200 milyon euroluk bir bütçe ayrılmasını talep etti.

8-9 TRANSFER

Tüm sezon tek kulvarda mücadele etmeleri sebebiyle çokta göze batmayan dar rotasyonun gelecek sezon 3 kulvarlı bir mücadelede yıpranacağını bilen İtalyan teknik adam, bu riske girmek istemediği gerekçesiyle yönetimden en az 8-9 tane transfer istedi.

MAAŞ BÜTÇESİ ARTTIRILACAK

Kaliteli oyuncular transfer etmek isteyen Conte, bu doğrultuda yönetimden maaş bütçesinin 80 milyon eurodan 110 milyon euroya çıkarılmasını talep etti.

TESİSLER GELİŞTİRİLECEK

Antrenman tesislerinden memnun olmayan teknik adam, geliştirilmesi yönünde bir geri bildirimde bulundu.

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