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Connelly: "Jokic kadar kazanmayı etkileyen 1-2 adam bulun!"

Denver Nuggets basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly, yıldız oyuncusu Nikola Jokic kadar "kazanmayı etkileyen başka bir iki adam" bulunması konusunda uzmanlara meydan okudu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly, yıldız oyuncusu Nikola Jokic kadar "kazanmayı etkileyen başka bir iki adam" bulunması konusunda uzmanlara meydan okudu.

Connelly, Jim Rome Show'a katıldı ve 2020 NBA playofflarının ilk iki turunda Nuggets için oldukça büyük işler başaran Jokic hakkında şunları söyledi:

"Kimin en yetenekli olduğunu tartışabiliriz. Kesinlikle, o en atletikleri değil, her zaman akıcı ya da seksi gözükmez. Ama kazanma üzerindeki etkisi açısından, onun gibi bir veya ikiden fazla adam bulmanız için size meydan okurum."

Jokic, Clippers'a karşı oynadığı 26.0 sayı, 12.0 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalıyor. Son altı maçta %44 üçlük, genel olarak da %53 şut isabetiyle oynuyor.


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