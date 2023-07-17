CONCACAF Altın Kupa'nın sahibi Meksika

CONCACAF Altın Kupa finalinde Meksika, Jamaika'yi 1-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
CONCACAF Altın Kupa'nın sahibi Meksika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2023 14:53
CONCACAF ((Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) Altın Kupa finalinde Panama'yı 1-0 mağlup eden Meksika, şampiyon oldu.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen turnuvanın finalinde, Meksika ile Panama, ABD'nin Los Angeles kentindeki 70 bin seyirci kapasiteli SoFi Stadı'nda karşılaştı.

Taraflar, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince mücadelenin ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Meksika'da oyuna 85. dakikada giren Santiago Gimenez, 88. dakikada ağları sarstı ve karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Meksika, kupaya uzandı.

Meksika, 9. kez şampiyonluğa ulaşarak turnuva tarihinin en başarılı takımı olmaya devam etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery