Fenerbahçe, gelecek sezon ipi göğüslemek için kadrosunu dünya yıldızlarıyla dolduracak. Birçok oyuncuyu listesine ekleyen sarı-lacivertlilerde öncelikli bölge ise santrfor. Çünkü Edin Dzeko'yla yollar ayrıldı.
İLK SIRADA VLAHOVIC
Boşnak yıldızın yerine üst seviye bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'de listesinin ilk sırasında Dusan Vlahovic bulunuyor. Juventus'un satış listesine koyduğu Sırp yıldız için ise Fenerbahçe'ye bir dost eli uzandı.
BAŞKANLARI BULUŞTURACAK
2018-2020 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün sportif direktörlüğünü yapan Damien Comolli, bugün itibarıyla Juventus'un Futbol Genel Direktörü oldu.
Vlahovic'i kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'de ise başkan Ali Koç, eski dostu ile görüştü ve Vlahovic transferinde kolaylık istedi.
ALİ KOÇ'A SÖZ VERDİ
Fransız futbol adamı da başkan Koç'a bu konuda söz verdi. Comolli, önümüzdeki günlerde Juventus Başkanı Ferrero ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bir araya getirecek ve transferi masaya yatıracak.
35 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus, satış listesine koyduğu Dusan Vlahovic için 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise yapılacak pazarlıklarla bu miktarı düşürmeyi hedefliyor.
İLK SIRADA VLAHOVIC
Boşnak yıldızın yerine üst seviye bir golcü almak isteyen Fenerbahçe'de listesinin ilk sırasında Dusan Vlahovic bulunuyor. Juventus'un satış listesine koyduğu Sırp yıldız için ise Fenerbahçe'ye bir dost eli uzandı.
BAŞKANLARI BULUŞTURACAK
2018-2020 yılları arasında sarı-lacivertli kulübün sportif direktörlüğünü yapan Damien Comolli, bugün itibarıyla Juventus'un Futbol Genel Direktörü oldu.
Vlahovic'i kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'de ise başkan Ali Koç, eski dostu ile görüştü ve Vlahovic transferinde kolaylık istedi.
ALİ KOÇ'A SÖZ VERDİ
Fransız futbol adamı da başkan Koç'a bu konuda söz verdi. Comolli, önümüzdeki günlerde Juventus Başkanı Ferrero ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bir araya getirecek ve transferi masaya yatıracak.
35 MİLYON EURO İSTİYOR
Juventus, satış listesine koyduğu Dusan Vlahovic için 35 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise yapılacak pazarlıklarla bu miktarı düşürmeyi hedefliyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<