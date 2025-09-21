Como'dan son dakikada zafer

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Fiorentina sahasında Como'yu ağırladı.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçı konuk ekip ekip 2-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan Fiorentina 6. dakikada Rolando Mandragora ile 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Fiorentina devreye önde girdi.

Maçın 65. dakikasında Como, Marc-Oliver Kempf ile eşitliği yakaladı.

Maç bu skorla bitecek derken Jayden Addai Como adına 90+4'te sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirerek maça noktayı koydu.

Bu sonuçla birlikte ligde henüz galibiyeti bulunmayan Fiorentina 2 puanla 17. sırada yer alırken, Como ise 7 puanla 8. sıraya yükseldi.

Ligin sonraki haftasında Fiorentina deplasmanda Pisa ile karşılaşacak. Como ise sahasında Cremonese'yi konuk edecek.