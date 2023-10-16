Philadelphia 76ers'ın James Harden için takas hedefi olan LA Clippers forveti Terance Mann'in, takas görüşmelerinde 'dokunulmaz' olduğu bildiriliyor.



Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey, Sixers'ın Harden karşılığında Mann'i ve ilk tur draft haklarını içeren bir paket istediğini, ancak Clippers'ın Mann'i takas görüşmelerinde 'dokunulmaz' bir oyuncu olarak gördüğünü ve Philadelphia'nın basketbol operasyonları başkanı Daryl Morey'nin de bunu bildiğini açıkladı:



"Clippers yakın zamanda bir anlaşma yapmak istiyor. Harden karşılığında ilk tur draft hakkı, draft hakkı takası ve sözleşmeleri biten oyuncuları teklif ediyorlar. Ve bir kaynak, Los Angeles'ın bu teklifini yükseltmek istemediğini ve ayrıca anlaşmayı sürdürenin Morey olduğunu söylemişti."



Ancak Harden'ın paketine draft seçimi takasları ekleme planı Sixers'ın gidişatını değiştirmedi. Clippers'ın guardı Terance Mann'ı ve ilk tur draft haklarını içeren bir paketle ilgilendiklerini söylediler. Ancak kaynak Morey'nin Mann'ın dokunulmaz olduğunu bildiğini söyledi."



Mann, 2022-23 sezonunda 81 maçta 8.8 sayı, 3.4 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.



