Cizre Belediyespor evinde galip

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cizre Belediyespor evinde galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2022 16:52
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti.
 Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Furkan Salduz

Rams Global Cizre Belediyespor: Furkan Ömer Dur, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Hilmi Şahin)

Tokat Belediye Plevne: Ahmet Can Büyükgöz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Eren Kanlı, Sadık Efe Özbey, Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Berkay Yavuz, Onur Kaya)

Setler: 23-25, 25-16, 25-16, 25-20

Süre: 109 dakika (31, 24, 26, 28)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ