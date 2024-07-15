Ciro Immobile'nin ilk hedefi Galatasaray

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, 3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına hazır olmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ciro Immobile'nin ilk hedefi Galatasaray
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15 Temmuz 2024 09:53
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımda çalışmalarına başladı.

İtalyan yıldız, 3 Ağustos'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa karşılaşmasına kadar tamamen hazır olmak istiyor.

Immobile, kendisi için düzenlenen basın toplantısında, "Takım için önemli olmak istiyorum. Elimden geldiğince takıma yardımcı olmak istiyorum. Önemli bir sezona başlayacağız ama önce 3 Ağustos'ta bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanacağız." şeklinde konuşmuştu.

Beşiktaş, Süper Kupa maçında 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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