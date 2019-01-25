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Çin'de Lippi dönemi sonlandı

İtalyan teknik adam, İran'a 3-0 yenildikleri Asya Kupası çeyrek finalinde son kez Çin'in başında maça çıktı.

Kaynak: AA
Çin'de Lippi dönemi sonlandı
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25 Ocak 2019 12:20
Çin Milli Futbol Takımı'nda İtalyan teknik adam Marcello Lippi dönemi sona erdi.

70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Asya Kupası çeyrek finalinde İran'a 3-0 yenildikleri maçta son kez Çin'in başında sahaya çıktı.

Lippi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İran maçıyla sözleşmem sona erdi. Çin gibi önemli bir ülkenin milli takımını çalıştırmak benim için onurdu. Takımın gelişmesi ve daha iyi olması için elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

22 Ekim 2016 tarihinde göreve elen Lippi, çıktığı 30 maçta 10 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.

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