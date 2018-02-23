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Çin ekibi Dalian Yifang, Fonte'yi transfer etti

West Ham United'da forma giyen Portekizli futbolcu Fonte, Çin ekiplerinden Dalian Yifang ile sözleşme imzaladı

Kaynak: AA
Çin ekibi Dalian Yifang, Fonte'yi transfer etti
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23 Şubat 2018 19:00
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Jose Fonte, Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer oldu.

İngiliz kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Southampton'dan alınan Portekizli savunma oyuncusunun, Dalian Yifang takımıyla anlaşma sağladığı kaydedildi. 

34 yaşındaki futbolcunun, Çin ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı basına yansıdı. 

Bu sezon 8 maçta oynayan Fonte, ekim ayında geçirdiği sakatlığın ardından Londra temsilcisinde fazla forma şansı bulamamıştı.

Çin'de transfer dönemi 28 Şubat Çarşamba günü sona erecek. 

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