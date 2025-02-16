ÇİMSA ÇBK Mersin, Christelle Diallo'yu transfer etti

ÇİMSA ÇBK Mersin'den pivot bölgesine sürpriz bir hamle geldi.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız pivot Christelle Diallo'yu kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.



İşte ÇİMSA ÇBK Mersin'in o paylaşımı;







