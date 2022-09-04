Cihat Arslan: 'Kontrataklarda kötü yakalandık'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Çaykur Rizespor'a 4-0 mağlup oldukları maçın ardından, maça gergin başladıklarını dile getirdi.



İlk dakikalarda biraz bocaladıklarını, hafta içi yaptıkları planda Jospin Nshimirimana'nın bulunmadığını anlatan Arslan, şöyle devam etti:



"Jospin planda yoktu. Lisanslar çıkmayınca Jospin'e döndük. Jospin bizi yine yalnız bıraktı. Hafta içi yan toplarda yediğimiz gollerden dolayı hem savunma hem de hücum anlamında duran top çok çalıştık. Duran topu çözelim derken, kontrataklarda kötü yakalandık. Maçı birazda öyle özetlemek lazım. Penaltılı 10 kişi, penaltılı 9 kişi... Ondan sonra maçın çok da söylenecek bir şeyi yok."





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