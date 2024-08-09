Cicaldau'nun menajeri açıkladı: Westerlo

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Cicaldau'nun menajeri açıkladı: Westerlo
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09 Ağustos 2024 16:24
Son güncelleme 09 Ağustos 2024 16:29
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali açıklamalarda bulundu.

Rumen basınından Fanatik'e konuşan Becali, "Alexandru Cicaldau söz konusu olduğunda, kontratını korumak önemli. Belçika kulübü maaşının tamamını ödeyip ödeyemeyeceğini bilmiyor, ancak Galatasaray ile ortak bir anlaşmaya varılarak bir uzlaşmaya varılabilir. Önemli olan onun oynamak zorunda olması. Göreceğiz, hala zaman var." dedi.

Westerlo'nun Cicaldau için iyi bir kulüp olacağını söyleyen Becali, "Westerlo iyi bir takım. İki maç sonunda 6 puanı var. Geçen yıl 8-10. Belçika birinci liginde sıralamanın ortasında bir takım ama kendinizi gösterebileceğiniz bir takım, Avrupa'nın ortasında bir takım." dedi.

6.5 MİLYON EUROYA ALINDI

Galatasaray'ın Craiova'dan 6.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Rumen oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Konyaspor'da kiralık geçirdi.

Galatasaray formasıyla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki on numaranın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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