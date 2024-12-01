Christoph Freund: 'Kim Min-Jae bir makine'

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Borussia Dortmund maçı sonrası Kim Min-Jae hakkında övgü dolu sözler kaybetti.
Kim Min-Jae'nin maçta kaşının açılması hakkında konuşan Freund, "Kim Min-Jae'ye dikiş atılması gerekti. Ama o bir makine, bu onu sakat bırakmaz. Hemen tekrar hazır olacak." sözlerini sarf etti.
Dortmund maçında kaşının açılması sebebiyle oyundan alınan Kim Min-Jae, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti.
Kim Min-Jae'nin maçta kaşının açılması hakkında konuşan Freund, "Kim Min-Jae'ye dikiş atılması gerekti. Ama o bir makine, bu onu sakat bırakmaz. Hemen tekrar hazır olacak." sözlerini sarf etti.
Dortmund maçında kaşının açılması sebebiyle oyundan alınan Kim Min-Jae, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti.
Kim Min-jae önde baskıyı çok önde yapıyor👀 pic.twitter.com/Ja86V8oKFu
— Sporxtv (@sporxtv) November 30, 2024