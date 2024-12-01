Christoph Freund: "Kim Min-Jae bir makine"

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Borussia Dortmund maçı sonrası Kim Min-Jae hakkında övgü dolu sözler kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Christoph Freund: 'Kim Min-Jae bir makine'
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01 Aralık 2024 15:09
Son güncelleme 01 Aralık 2024 15:12
Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Borussia Dortmund maçı sonrası Kim Min-Jae hakkında övgü dolu sözler kaybetti.

Kim Min-Jae'nin maçta kaşının açılması hakkında konuşan Freund, "Kim Min-Jae'ye dikiş atılması gerekti. Ama o bir makine, bu onu sakat bırakmaz. Hemen tekrar hazır olacak." sözlerini sarf etti.

Dortmund maçında kaşının açılması sebebiyle oyundan alınan Kim Min-Jae, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol kaydetti.
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