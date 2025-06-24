Christensen, Barcelona'da kalıyor!

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Andreas Christensen, Barcelona'da kalma kararı aldı.



Cadena SER'in haberine göre Danimarkalı stoper, Juventus ve Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirerek sözleşmesinin son yılına Katalan ekibinde girmeyi tercih etti.



29 yaşındaki oyuncunun bu kararı, teknik direktör Hansi Flick'in savunma rotasyonundaki planlarını da netleştirdi. Kulüp, sözleşmesinin 2026'da sona erecek olması nedeniyle oyuncuyu bu yaz elden çıkarmayı düşünse de, Christensen'in ailesinin Barcelona'da mutlu olması kalmasında etkili oldu.



