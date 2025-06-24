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Christensen, Barcelona'da kalıyor!

Andreas Christensen, gelen teklifleri reddederek sözleşmesinin son yılı için Barcelona'da kalma kararı aldı.

calendar 24 Haziran 2025 17:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Christensen, Barcelona'da kalıyor!
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Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Andreas Christensen, Barcelona'da kalma kararı aldı.

Cadena SER'in haberine göre Danimarkalı stoper, Juventus ve Suudi Arabistan ekiplerinden gelen teklifleri geri çevirerek sözleşmesinin son yılına Katalan ekibinde girmeyi tercih etti.

29 yaşındaki oyuncunun bu kararı, teknik direktör Hansi Flick'in savunma rotasyonundaki planlarını da netleştirdi. Kulüp, sözleşmesinin 2026'da sona erecek olması nedeniyle oyuncuyu bu yaz elden çıkarmayı düşünse de, Christensen'in ailesinin Barcelona'da mutlu olması kalmasında etkili oldu.


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