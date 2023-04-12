CHP Mersin milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Mersin milletvekili adayları kim oldu?

CHP Mersin milletvekili aday listesi açıklandı. 2023 Mersin CHP milletvekilleri aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu. CHP, ortak liste kararı dolayısıyla DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili isimlere de pek çok ilde yer verdi. CHP Mersin milletvekili adayları kim oldu? İşte 2023 CHP Mersin milletvekili adayları isim listesi...

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CHP Mersin milletvekili adayları listesi: 2023 CHP Mersin milletvekili adayları kim oldu?
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12 Nisan 2023 13:08
CHP Mersin milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP aday listesi içerisinden adaylığını koyma kararı almasının ardından parti genel merkezinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Peki 2023 Mersin CHP milletvekili adayları kimler? İşte CHP Mersin Milletvekili adayları…
CHP MERSİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ 2023

İşte 2023 CHP Mersin milletvekili adayları isim listesi...

1. Ali Mahir Başarır

2. Gülcan Kış

3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)

4. Talat Dinçer

5. Hasan Ufuk Çakır

6. Emre Yılmaz

7. Nürsen Yücesoy Temizkan

8. Leyla Serin Kırık

9. Ahmet Yorgun

10. Mehmet Gültekin Uğur

11. Şerife Arıcı

12. Güven Kocabıyık

13. Neslihan Çelebi

CHP İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ




MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 2023

28. dönem Mersin milletvekili sayısı da belli oldu. Buna göre 2023'te Mersin 13 milletvekili çıkaracak.

Diğer iller ve çıkaracakları milletvekili sayıları şu şekilde:

"Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

Ayrıca Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir ise 2 seçim bölgesine ayrılacak.

 

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