Cherif Ndiaye, Kızılyıldız'a transfer oldu

Kızılyıldız, Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Cherif Ndiaye kadrosuna kattığını açıkladı.



Sırp ekibi, oyuncuyla 3+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Adana Demirspor'un bu transferden 4 milyon euro bonservis bedeli elde edecek. Kızılyıldız bu rakamın 1.5 milyon euroluk kısmını Adana Demirspor'a gönderdi. Kalan rakam taksitlerle ödenecek.



Sırbistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Kızılyıldız, Devler Ligi'nde Manchester City, Leipzig ve Young Boys ile mücadele edecek.



NDIAYE'NİN RAKAMLARI



Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi elemelerinde 6 maça çıkan Cherif Ndiaye, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



Geçen sezonun devre arasında Göztepe'den Adana Demirspor'a transfer olan Cherif Ndiaye, takımına 12 lig maçında 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



