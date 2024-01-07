Chelsea yıldız oyuncuya kapıları kapattı

Yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Liverpool'dan ayrılıp Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Jordan Henderson bu kararından pişman oldu.



GERİ DÖNMEK İSTİYOR



Tutto Mercato'da yer alan habere göre Suudi Arabistan'a alışmakta zorluk çeken ve El-Ettifaq'dan ayrılmak isteyen Jordan Henderson, menajerine kendisine Premier Lig'den kulüp bulmasını istedi.



Jordan Henderson'un menajeri, Londra devi Chelsea'ye haber göndersede Chelsea'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan yıldız isim için red kararı geldi.



FA Cup maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Mauricio Pochettino, "Şu an için yeni oyuncuları kadroya katmak hakkında konuşmuyoruz. Şu an için elimizdeki oyuncular ile gideceğiz." ifadelerini kullandı.



19 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon El-Ettifaq formasıyla 19 resmi maça çıkan Jordan Henderson bu karşılaşmalarda 5 asistlik skor katkısı sağladı.





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