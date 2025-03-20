Chelsea, Sporting'den iki genç oyuncuyu transfer etti!

Chelsea, Portekiz'in Sporting takımından genç futbolcular Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, Sporting'den iki genç oyuncuyu transfer etti!
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20 Mart 2025 18:49
İngiltere ekibi Chelsea, Portekiz'in Sporting takımından genç futbolcular Geovany Quenda ve Dario Essugo'yu transfer etti.

Sporting Kulübü, Portekizli oyuncular Quenda ve Essugo'nun 74,4 milyon avro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olduğunu duyurdu.

Quenda'nın 2025-2026 sezonu tamamlandıktan sonra Chelsea kadrosuna katılacağı, Essugo'nun ise sezon sonuna kadar Las Palmas'ta kiralık olarak oynamaya devam edeceği belirtildi.

Bu sezon Sporting'de 44 maça çıkan 17 yaşındaki kanat oyuncusu Quenda, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Las Palmas'ta 17 kez forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Essugo ise bir gol kaydetti.

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