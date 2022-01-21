Chelsea, Rüdiger'i ikna için çalışıyor

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin savunma oyuncusu Antonio Rüdiger, yeni sözleşme için yıllık 46 milyon sterlin istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Chelsea, Rüdiger'i ikna için çalışıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 18:34
İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de Antonio Rüdiger için yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

İngiliz basınının haberine göre; Maviler, 28 yaşındaki stopere haftada yıllık 6 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Rüdiger bu teklifi, takımdaki diğer 10 oyuncunun maaşından az olduğu için yetersiz buldu.

Alman savunma oyuncusunun toplamda 46 milyon sterlin kazanacağı bir sözleşme istediği ifade edildi.

Rüdiger'in Chelsea'den ayrılması durumunda Real Madrid'e transfer olacağı aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.