Chelsea, Rüdiger'i ikna için çalışıyor

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'de Antonio Rüdiger için yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.



İngiliz basınının haberine göre; Maviler, 28 yaşındaki stopere haftada yıllık 6 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Rüdiger bu teklifi, takımdaki diğer 10 oyuncunun maaşından az olduğu için yetersiz buldu.



Alman savunma oyuncusunun toplamda 46 milyon sterlin kazanacağı bir sözleşme istediği ifade edildi.



Rüdiger'in Chelsea'den ayrılması durumunda Real Madrid'e transfer olacağı aktarıldı.





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