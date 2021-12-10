Chelsea'nin stoper alternatifi Fofana!

İngiliz devi Chelsea'nin, Leicester City forması giyen Wesley Fofana'yı transfer etmek istediği iddia edildi.



İngiliz basını, Fransız oyuncunun, Chelsea'nin yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı savunma oyuncuları Rudiger ve Christensen'in yerine transfer edileceğini aktardı.



Ancak Londra ekibinin, Ağustos ayında ciddi bir sakatlık geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen oyuncuyu Ocak ayında transfer etmeyi düşünmediği, yaz transfer döneminde sakatlık sonrası performansına göre değerlendireceği ifade edildi.



Wesley Fofana'nın Leicester City ile mevcut sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.





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