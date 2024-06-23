Chelsea'den 18'lik yıldıza 22 milyon euro!

Chelsea, Aston Villa forması giyen 18 yaşındaki on numara Omari Kellyman'ın transferi için kulübüyle 22 milyon euro bonservis karşılığında sözlü anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den 18'lik yıldıza 22 milyon euro!
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23 Haziran 2024 16:47
Premier Lig ekibi Chelsea, kadrosuna genç bir yıldızı daha katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Aston Villa forması giyen 18 yaşındaki on numara Omari Kellyman'ın transferi için oyuncu ve kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ 22 MİLYON EURO

Haberde, Chelsea'nin bu transfer için Aston Villa'ya 22 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca oyuncu ile de 2030 yılına kadar sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

Genç oyuncunun Pazartesi günü Chelsea için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Kellyman, geride bıraktığımız sezon çoğunluğu Aston Villa'nın genç takımıyla olmak üzere 20 maça çıkarken 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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