Chelsea'de sakatlık kabusu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Reece James, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı.



İngiliz ekibinin teknik direktörü Frank Lampard, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun dizinden sakatlandığını ve sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini kaydetti.



Lampard, sakatlığı bulunan bir diğer oyuncusu Mason Mount'un da kalan haftalarda forma giymesinin zor olduğunu belirtti.



Bu ay başında Graham Potter'ın yerine Lampard'ı göreve getiren Chelsea, son dört maçından da mağlubiyetle ayrıldı.



Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'e elenen başkent temsilcisi, ligde 11. sırada yer alıyor.





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