Cheikhou Kouyate, Trabzon'a gelmiyor

transfer listesinde yer alan ve Crystal Palace ile sözleşmesi biten, Arabistan yolcusu.Geçtiğimiz sezon ciddi şekilde Trabzonspor'un gündemine gelen ve bu yaz döneminde de adı kulüple anılan yıldız oyuncu, elden kaçıyor. 32 yaşındaki Senegalli futbolcunun bir Arap kulübüyle anlaşmak üzere olduğu ve hafta sonuna kadar transferin sonuçlanabileceği öğrenildi.2014'ten bu yana Premier Lig'de istikrarlı olarak forma giyen Kouyate, esas pozisyonu ön libero olmasına rağmen son yıllarda stoper pozisyonunu geçmişti.