Chamberlain: "Çok fazla sorun var"

Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Chamberlain: 'Çok fazla sorun var'
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21 Aralık 2024 21:36
Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Alex Oxlade-Chamberlain yaptığı açıklamada, "Çok fazla sorun var. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var." dedi.

Chamberlain ayrıca, "Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

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