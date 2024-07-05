Chamberlain, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Geçtiğimiz sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, gelecek sezona Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Chamberlain, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
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05 Temmuz 2024 07:55
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği isimlerden Alex Oxlade-Chamberlain'de bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarla geçtiğimiz sezon transfer olan Chamberlain, kulüpte kalmak istiyor. Ancak teknik ekip ise İngiliz orta saha oyuncusunun gönderilmesi yönünde rapor vermişti. Şimdi ise deneyimli futbolcunun geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun istekli görüntüsü kafaları karıştırdı. Önümüzdeki günlerde Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili olarak yeni gelişmelerin yaşanabileceği bilgisine ulaşıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta 30 maça çıkan yıldız isim, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 



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