CEV Challange Kupası'nda Aydın Büyükşehir yarı finalde

Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CEV Challange Kupası'nda Aydın Büyükşehir yarı finalde
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01 Şubat 2022 23:26
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lugoj kentinde oynanan maçı 23-25, 26-24, 22-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta da salondan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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