Cesc Fabregas: "Umarım Dele mutlu olur"

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Dele Alli'nin İtalyan ekibiyle antrenmanlara çıktığını söyledi.

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Cesc Fabregas: 'Umarım Dele mutlu olur'
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28 Aralık 2024 22:41
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Dele Alli'nin İtalyan ekibiyle antrenmanlara çıktığını belirtti.

Cesc Fabregas yaptığı açıklamada, "Dele Alli şu anda bizimle antrenman yapıyor ve kendini çok iyi hissediyor. O harika bir oyuncu." dedi.

İngiliz oyuncuya yardım etmek istediklerini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Ona yardım edebilirsek çok mutlu oluruz. Şimdilik sadece bizimle antrenmanlara katılıyor." ifadelerini kullandı.

2022-23 yılında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 28 yaşında on numara, geçen yaz Everton'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla sözleşme imzalamadı.

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