Beşiktaş'a bu sezon Everton'dan dönen ve siyah-beyazlılardaki üçüncü dönemini yaşayan Cenk Tosun, Şenol Güneş'in göreve getirilmesine en çok sevinen isimlerden biri oldu.



CENK TOSUN, GÜNEŞ İÇİN MESAJI VERDİ



Şenol Güneş imza töreni sonrasında ilk antrenmanına çıktı. Golcü futbolcu Cenk Tosun, antrenmandan Şenol Güneş ile olan bir fotoğraf karesini paylaşarak karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



ISMAEL DÖNEMİNDE ŞANS BULAMADI



Bilindiği üzere Cenk Tosun, Valerien Ismael döneminde ilk etapta pek şans bulamamıştı. Trabzonspor maçında beraberlik golünü atan Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile rekabete girecek.



NE OLMUŞTU?



Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon euro karşılığında transfer oldu. O dönem Cenk Tosun'un teknik direktörlüğünü yapan isim Şenol Güneş'ti. 2016-17 sezonunda 24 gol 5 asistle patlama yapan Tosun, 14 gol 2 asist attığı sonraki sezon Everton'a gitmişti. Tosun, Şenol Güneş'in forma adaletine güveniyor.



