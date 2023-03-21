Cenk Tosun için son 1 gol

Cenk'in 15 gole doğrudan ya da asistle katkı vermesi halinde 1+1 yıllık mukavelesi otomatik uzayacak.



3 asiste ulaşan tecrübeli futbolcunun attığı 13 golün 2'si penaltıdan geldi. Cenk'in 1 kez daha ağları sarsması ya da gol pası vermesi durumunda opsiyon maddesi devreye girecek.



Yönetim, 31 yaşındaki forvete opsiyondan bağımsız 2 yıllık kontrat önerecek.



10.5 milyon TL'lik kazancı gelecek sezon 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk'e, 2 yıllık sözleşme ile birlikte daha yüksek rakam verilmesi bekleniyor.





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