Cenk Tosun için son 1 gol

1 gol daha atarsa opsiyonu devreye girecek olan Cenk Tosun'a yeni kontrat önerilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun için son 1 gol
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21 Mart 2023 13:36
Cenk'in 15 gole doğrudan ya da asistle katkı vermesi halinde 1+1 yıllık mukavelesi otomatik uzayacak.

3 asiste ulaşan tecrübeli futbolcunun attığı 13 golün 2'si penaltıdan geldi. Cenk'in 1 kez daha ağları sarsması ya da gol pası vermesi durumunda opsiyon maddesi devreye girecek.

Yönetim, 31 yaşındaki forvete opsiyondan bağımsız 2 yıllık kontrat önerecek.

10.5 milyon TL'lik kazancı gelecek sezon 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk'e, 2 yıllık sözleşme ile birlikte daha yüksek rakam verilmesi bekleniyor.

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