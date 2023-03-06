Cenk Tosun dünyaları kaçırdı

Süper Lig'de Ankaragücü'nü konuk eden Siyah-Beyazlılar, rakibini; Salih Uçan ve Vincent Aboubakar'ın attığı gollerle 2-1 yenmeyi başardı. Kara Kartal'ın yıldız forveti Cenk Tosun, Ankaragücü karşısında Vincent Aboubakar'la birlikte takımının gol umudu olarak sahaya çıktı.



84 dakika sahada kalan Cenk, ilk ve ikinci yarıda birçok pozisyon yakalamasına rağmen skor üretemedi. Rakip kaleyi 4'ü isabetli olmak üzere 5 kez yoklayan Cenk, Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan'ı geçemedi.



Bu sezon Beşiktaş forması ile 24 maça çıkan Cenk, bu maçlarda 12 gol 2 asist kaydetti.

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