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Cengiz Ünder yine gol attı, Roma lideri darmadağın etti!

Serie A'da 27. haftada Cengiz Ünder'in gol attığı mücadelede Roma deplasmanda Napoli'yi 4-2 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Cengiz Ünder yine gol attı, Roma lideri darmadağın etti!
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04 Mart 2018 00:39
Serie A'da 27. hafta mücadelesinde Napoli ile Roma karşı karşıya geldi.

Napoli, mücadelenin henüz 6. dakikasında Lorenzo Insigne ile öne geçmeyi başardı.

Bu gole yanıt ise 7. dakikada milli futbolcudan geldi. Cengiz Ünder attığı golle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde ise sahneye Edin Dzeko çıktı ve Roma geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Roma'da Cengiz Ünder, 72. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

İlk devreyi üstün tamamlayan Roma, ikinci yarıda 73. dakikada Dzeko ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 79. dakikasında Diego Perotti, Roma'nın 4. golünü kaydetti. Son sözü ise Napoli'den 90+2. dakikada Mertens söyledi ve Roma, Napoli'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Napoli 69 puanda kaldı. Roma ise puanını 53'e yükseltti.

Cengiz Ünder, Roma formasıyla son 6 maçta 6. golünü attı. Ayrıca milli futbolcunun 1 asisti bulunuyor.









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