Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, valizlerini toplamaya başladı ve Napoli'ye gitmek için artık sadece iki kulüp arasında el sıkışma noktası kaldı.



La Repubblica'da yer alan habere göre; Cengiz Ünder, Roma'dan ayrılmak üzere. Napoli'den Cengiz için gelen ilk teklif 20 milyon euro, Roma'nın talebi ise 30 milyon euro olmuştu. Napoli, teklifini 25 milyon euro'ya yükseltti ve ayrıca 2018 yazında Lille'den 12 milyon euro bedelle alınan Fransız sağ bek Kevin Malcuit'yi önerdi. Roma, bu teklifi ciddi şekilde düşünmek için zaman istedi.



Gazetedeki haberin detayında, Roma'nın bu teklife çok sıcak baktığı ve kabul etmeye çok yakın olduğu iddiası yer aldı.



Transfer gerçekleşirse Napoli, Cengiz Ünder'e de senelik 3 milyon euro net maaş ödeyecek ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



GATTUSO, CENGİZ'İN HAYRANI



Napoli Teknik Direktörü Gennaro Ivan Gattuso, sezon sonunda ayrılacak olan Jose Callejon için yönetime 3 oyuncunun ismini verdi. İlk sırada Cengiz Ünder yer alırken, milli oyuncumuzun alternatifleri ise Jeremie Boga ve Everton Soares oldu.



Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ve teknik direktör Gennaro Gattuso'nun Cengiz Ünder'in büyük hayranı oldukları ve bu transfere öncelik verdikleri de vurgulandı.



BONSERVİSİN YÜZDE 20'Sİ BAŞAKŞEHİR'E



Başakşehir, Cengiz Ünder'in satış bedeli üzerinden net %20 pay elde edecek.



Bu sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.



