Cengiz Ünder'den dejavu!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altında ilginç bir istatistiğe imza attı.
Başakşehir'den sonra Roma'ya giden milli futbolcu, İtalyan ekibindeki ilk asistini Edin Dzeko'ya yaptı.
Cengiz, Fenerbahçe'de de aynı başarıyı tekrarladı ve Dzeko'nun Samsunspor karşılaşmasında attığı golün asistini yaptı.
Öte yandan Cengiz Ünder, maçta sakatlığı sonrası 63. dakikada oyundan çıktı.
Başakşehir'den sonra Roma'ya giden milli futbolcu, İtalyan ekibindeki ilk asistini Edin Dzeko'ya yaptı.
Cengiz, Fenerbahçe'de de aynı başarıyı tekrarladı ve Dzeko'nun Samsunspor karşılaşmasında attığı golün asistini yaptı.
Öte yandan Cengiz Ünder, maçta sakatlığı sonrası 63. dakikada oyundan çıktı.
🇹🇷🇧🇦Cengiz Ünder, Avrupa ve Fenerbahçe kariyerinde ilk asistini Edin Dzeko'ya yaptı. pic.twitter.com/yCZWKOIPwU
— Sporx (@sporx) August 21, 2023