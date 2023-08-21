Cengiz Ünder'den dejavu!

Avrupa kariyerindeki ilk asistini Edin Dzeko'ya yapan Cengiz Ünder Fenerbahçe'de de aynı kaderi yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cengiz Ünder'den dejavu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2023 22:35
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Cengiz Ünder, sarı-lacivertli forma altında ilginç bir istatistiğe imza attı.

Başakşehir'den sonra Roma'ya giden milli futbolcu, İtalyan ekibindeki ilk asistini Edin Dzeko'ya yaptı.

Cengiz, Fenerbahçe'de de aynı başarıyı tekrarladı ve Dzeko'nun Samsunspor karşılaşmasında attığı golün asistini yaptı.

Öte yandan Cengiz Ünder, maçta sakatlığı sonrası 63. dakikada oyundan çıktı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery