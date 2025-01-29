Cengiz olmadı, sıra Abdülkadir'de!

Cengiz Ünder transferinde mutlu sona ulaşamayan Beşiktaş, gözünü Hull City'de forma giyen Abdülkadir Ömür'e çevirdi.
Beşiktaş yönetiminin, Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlaması beklenirken, Abdülkadir'i Cengiz Ünder'de olduğu gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. Yönetim, oyuncunun performansına göre transferi netleştirerek, Abdülkadir ile sezonu kurtarmayı hedefliyor.
AYRILMAK İSTİYOR
Yıldız futbolcunun İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki 10 numara için bir girişimde bulunması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcunun kontratı 2027 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti.
Güncel verilere göre Abdülkadir'e 6 milyon Euro değer biçiliyor.
Beşiktaş yönetiminin, Ilıcalı'nın transferde kolaylık sağlaması beklenirken, Abdülkadir'i Cengiz Ünder'de olduğu gibi kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. Yönetim, oyuncunun performansına göre transferi netleştirerek, Abdülkadir ile sezonu kurtarmayı hedefliyor.
AYRILMAK İSTİYOR
Yıldız futbolcunun İngiltere'de mutsuz olduğu ve bu nedenden dolayı takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın, 25 yaşındaki 10 numara için bir girişimde bulunması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'dan ayrılarak İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcunun kontratı 2027 yılında sona erecek. Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta gol sevinci yaşayamazken 1 asist kaydetti.
Güncel verilere göre Abdülkadir'e 6 milyon Euro değer biçiliyor.