Celal Kolot: "Ahmet Nur Çebi federasyon başkanı olacak"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot, Ahmet Nur Çebi'nin haziran ayında federasyon başkanı olacağını iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Celal Kolot: 'Ahmet Nur Çebi federasyon başkanı olacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2023 01:21
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için flaş bir iddia gündeme geldi.

Celal Kolot, Çebi'nin haziran ayında federasyon başkanı olacağını iddia etti.

Serdar Sarıdağ'a konuşan Kolot, şu sözleri kullandı:

"Ahmet Nur Çebi, yarın (salı günkü basın toplantısı) adaylığını açıklayacak. Bu birinci bomba. Haziranda da Mehmet Büyükekşi bay bay, Ahmet Nur Çebi federasyon başkanı. Bunlar benim iddiam. Var mı başka benim gibi iddia eden? Bu da hazirandaki kozum."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery