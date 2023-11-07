Celal Kolot: 'Ahmet Nur Çebi federasyon başkanı olacak'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için flaş bir iddia gündeme geldi.
Celal Kolot, Çebi'nin haziran ayında federasyon başkanı olacağını iddia etti.
Serdar Sarıdağ'a konuşan Kolot, şu sözleri kullandı:
"Ahmet Nur Çebi, yarın (salı günkü basın toplantısı) adaylığını açıklayacak. Bu birinci bomba. Haziranda da Mehmet Büyükekşi bay bay, Ahmet Nur Çebi federasyon başkanı. Bunlar benim iddiam. Var mı başka benim gibi iddia eden? Bu da hazirandaki kozum."
Celal Kolot, Çebi'nin haziran ayında federasyon başkanı olacağını iddia etti.
Serdar Sarıdağ'a konuşan Kolot, şu sözleri kullandı:
"Ahmet Nur Çebi, yarın (salı günkü basın toplantısı) adaylığını açıklayacak. Bu birinci bomba. Haziranda da Mehmet Büyükekşi bay bay, Ahmet Nur Çebi federasyon başkanı. Bunlar benim iddiam. Var mı başka benim gibi iddia eden? Bu da hazirandaki kozum."