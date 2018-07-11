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Cedric Carrasso Lille yolcusu

Galatasaray'dan ayrılan Cedric Carrasso, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cedric Carrasso Lille yolcusu
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11 Temmuz 2018 06:32
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve yeni sözleşme imzalanmayan tecrübeli kaleci Cedric Carrasso'nun görüştüğü takım ortaya çıktı.

36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Carrasso Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile görüşüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kariyerini devam ettirmek isteyen tecrübeli kaleci Lille ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Tecrübeli file bekçisinin Lille ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.

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