Cedric Carrasso Lille yolcusu

Geçtiğimiz sezonu'da geçiren ve yeni sözleşme imzalanmayan tecrübeli kaleci'nun görüştüğü takım ortaya çıktı.36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Carrassoekiplerindenile görüşüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kariyerini devam ettirmek isteyen tecrübeli kaleci Lille ile anlaşmaya çok yaklaştı.Tecrübeli file bekçisinin Lille ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.