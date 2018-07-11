Cedric Carrasso Lille yolcusu

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren ve yeni sözleşme imzalanmayan tecrübeli kaleci Cedric Carrasso'nun görüştüğü takım ortaya çıktı.
36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Carrasso Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile görüşüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kariyerini devam ettirmek isteyen tecrübeli kaleci Lille ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Tecrübeli file bekçisinin Lille ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.
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36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Carrasso Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile görüşüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, kariyerini devam ettirmek isteyen tecrübeli kaleci Lille ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Tecrübeli file bekçisinin Lille ile 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Carrasso geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla sadece 2 resmi maçta görev yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın