Cedric Bakambu'nun yeni rotası!

Transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan Cedric Bakambu, Olympiakos ile anlaştı. Futbolcu Atina'ya gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cedric Bakambu'nun yeni rotası!
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15 Eylül 2022 15:01
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cedric Bakambu'nun transferde yeni rotası belli oldu. Fenerbahçe'nin de daha önce gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine Yunan ekibi Olympiakos'ta devam edecek.

BAKAMBU OLYMPIAKOS İLE ANLAŞTI

Pire ekibi, Kongolu futbolcu ile her konuda anlaştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un planları arasında Bakambu yer almıyordu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Hücum oyuncusunun Atina'ya iniş yaptığı da belirtildi. Geçtiğimiz devre arasında Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bakambu, geçen sezon 21 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise Bakambu 3 maçta 56 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

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