Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Cedric Bakambu'nun transferde yeni rotası belli oldu. Fenerbahçe'nin de daha önce gündemine gelen 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine Yunan ekibi Olympiakos'ta devam edecek.



BAKAMBU OLYMPIAKOS İLE ANLAŞTI



Pire ekibi, Kongolu futbolcu ile her konuda anlaştı. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor'un planları arasında Bakambu yer almıyordu.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Hücum oyuncusunun Atina'ya iniş yaptığı da belirtildi. Geçtiğimiz devre arasında Marsilya ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bakambu, geçen sezon 21 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise Bakambu 3 maçta 56 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.





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