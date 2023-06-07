Cedric Bakambu'nun yeni adresi BAE!

Olympiakos ile sözleşmesi sona erecek olan Cedric Bakambu'nun Birleşik Arap emirlikleri ekibiyle anlaştığı belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Cedric Bakambu'nun yeni adresi BAE!
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07 Haziran 2023 18:21
Son güncelleme 07 Haziran 2023 18:23
Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Cedric Bakambu'nun yeni durağı netleşiyor.

Fransız basınında yer alan habere göre; BAE ekibi Al-Nasr SC, Kongolu 32 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.

Haberde tecrübeli golcünün Arap ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ayrıca, oyuncunun yılda 3,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Yunan ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncu bedelsiz olarak BAE ekibine katılacak.

Bakambu, Olympiakos ile çıktığı 37 maçta 18 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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