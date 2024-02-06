Cedric Bakambu'nun katliam isyanı

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde İspanyol kulübü Real Betis'e sattığı Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından bir isyan mesajı paylaştı.

, Fotoğraf; AA
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Cedric Bakambu'nun katliam isyanı
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06 Şubat 2024 10:58
Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

"Doğu Kongo'daki katliamları herkes görüyor ama herkes sessiz" diyen tecrübeli santrfor, "Afrika Uluslar Kupası hakkında konuşurken harcadığınız enerjinin aynısını bizde olup bitenleri vurgulamak için de kullanın" açıklamasını yaptı.



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