Cedric Bakambu'nun katliam isyanı

Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
"Doğu Kongo'daki katliamları herkes görüyor ama herkes sessiz" diyen tecrübeli santrfor, "Afrika Uluslar Kupası hakkında konuşurken harcadığınız enerjinin aynısını bizde olup bitenleri vurgulamak için de kullanın" açıklamasını yaptı.
"Doğu Kongo'daki katliamları herkes görüyor ama herkes sessiz" diyen tecrübeli santrfor, "Afrika Uluslar Kupası hakkında konuşurken harcadığınız enerjinin aynısını bizde olup bitenleri vurgulamak için de kullanın" açıklamasını yaptı.